Ilsi sta preparando ad affrontare la gara contro ildi domani pomeriggio con più fiducia e qualche certezza in più rispetto a soltanto 14 giorni fa quando, prima del derby di Coppa Italia e dopo la sconfitta contro l'Atalanta, lo stessometteva la squadra davanti a un bivio: svoltare o fallire. La vittoriae il pareggio in rimonta sullafirmatohanno quindi compattato squadra e ambiente che a San Siro dovranno trovare importanti conferme.Considerato uno degli acquisti sbagliati di questa estate, l'ex Bayer Leverkusennelle ultime due uscite, con il gol dell'1-1 contro la formazione viola che ha mostrato quanto Calhanoglu possa essere realmente utile alla squadra di Gennaro Gattuso.Due spezzoni di gara contro avversarie importanti e che danno facili stimoli, ma soprattutto spazi per giocare, non possono tuttavia bastare e, con la sosta e le due settimane di aperto mercato che coinvolgeranno il calcio italiano,Gattuso è riuscito a rimetterlo in forma e questa è stata una delle vittorie dell'allenatore rossonero.Dal primo minuto o subentrando a partita in corsa serve una gara da 10, come il numero (pesante) che ha scelto di mettersi sulle spalle questa estate.