Nella Spagna che si prepara ad affrontare l'Albania c'è anche José Maria Callejon, richiamato da Julen Lopetegui visto il grande momento che sta vivendo col Napoli. A Sky Sport, l'esterno ha parlato della vicenda che vede coinvolto Piqué: "Gerard è stato bravo a parlare davanti a tutti, coraggioso. Ha fatto bene, speriamo che sia tutto ok per lui e per la Spagna. È difficile per tutti, per lui e per noi, ma anche per la gente. Io penso che quando siamo qui in nazionale è meglio parlare di calcio e non di politica. Nello spogliatoio parliamo solo di calcio e dell'Albania. Se vinciamo siamo già al Mondiale, speriamo di fare bene".



TRA SPAGNA E NAPOLI - Callejon ha poi parlato anche del suo ritorno in nazionale e della stagione del Napoli: "Sono contento perché è partita bene la stagione, il Napoli sta giocando alla grande, il ct mi ha chiamato per queste due partite di qualificazione. Devo fare il massimo, penso prima di tutto ad allenarmi bene e a stare bene con la squadra, poi se arriva qualche minuto darò il massimo per vincere con la Spagna".



SULLO SCUDETTO - "Io sono un po' scaramantico… faccio qualcosina prima di entrare in campo, se poi le cose non vanno bene, cambio. Sì, sono molto scaramantico. Speriamo che sia l'anno giusto, la stagione è appena cominciata. Vogliamo restare primi fino alla fine, giocando ogni partita al 100 per cento. Se ci crediamo? Certo, siamo consapevoli di essere una squadra forte e speriamo di continuare così. Tridente? Tutta la squadra sta bene, davanti abbiamo continuità e stiamo facendo bene. Tutti siamo in forma eccellente, da Reina all'ultimo che sta in panchina. Tutti abbiamo difetti, non siamo perfetti, ma con Sarri giochiamo bene. Obiettivo personale? Stare bene come adesso e se posso fare gol li farò, se posso fare assist li farò. In tanti mi chiedono gol e assist per il fantacalcio, ma prima deve vincere il Napoli!".