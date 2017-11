Intervenuto negli studi di Sky, l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso ha parlato del pareggio tra Inter e Torino.



"L'Inter ha pareggiato col miglior Toro della stagione, indicato subito come una squadra tosta da superare. Non penso sia negativo per nessuna delle due, i nerazzurri non devono essere tristi. Ancora la stessa formazione? Oggi quando è uscito Yuto Nagatomo, Spalletti ha rischiato qualcosa in più e i risultati sono arrivati: l'Inter ha pareggiato e Vecino poteva segnare il 2-1. Giocando con gli stessi undici, visto che si gioca una volta a settimana, permetti ai giocatori di conoscersi di più. Icardi? Ha fatto la sua miglior partita complessiva, non ha fatto gol ma quando fai un assist come quello per Eder... Un giocatore vincente poi fa come ha fatto lui: prende il pallone dalla porta e corre verso il centrocampo”.