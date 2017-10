Dagli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha espresso la sua opinione su Paulo Dybala che ha lanciato un insulto dopo la sostituzione di Udine verso Allegri: "Dybala può aver sbagliato a dire quell'insulto, ma bisogna far passare queste cose anche se fosse verso Allegri. Questo perché bisogna capire che è un leader di gioco, non di carattere. E forse non lo sarà mai. Va lasciato giocare e non pensare a queste cose".