L'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato a ITV nel prepartita del deryb contro il Milan: "Sono sempre stato qua, non sono mai andato via. Il derby è 'la' partita, quella che vai subito a guardare quando c'è al momento dei sorteggi. Peraltro siamo ai primi posti in classifica, speriamo sia una grandissima serata. L'affetto del pubblico? L'ho sentito sempre, fin da quando arrivai 13 anni fa a Milano. E' stato un amore da sempre e lo sarà per sempre. L'Inter di quest'anno? Non entro nelle analisi, l'importante è che vedo una squadra che sa cosa vuole e che è lassù. Così è più facile che arrivino i risultati. A livello personale, adesso mi godo la mia famiglia dopo i sacrifici di tanti anni. Ci sono tante probabilità che farò l'allenatore, di certo resterò nel calcio. Ma oggi mi godo il presente. Io con Inter Forever? A me piace giocare, ma fanno spesso lunghe trasferte. Vediamo... (sorride, ndr)".