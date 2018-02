Parlando a Sky Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha commentato il momento no dei nerazzurri: "Difficile trovare un motivo di questa crisi. Ieri sono mancati giocatori importanti, ma facendo un'analisi nell'ultimo periodo l'Inter manca di gioco. Se devi sperare negli episodi devi sperare comunque che vadano per te; a volte vinci quando non meriti a volte no. Ma le partite che devono dipendere dagli episodi possono essere quelle con Napoli, Juve, squadre che hanno i tuoi stessi obiettivi; con squadre che hanno altri obiettivi devi essere superiore. Questa superiorità non si vede. Poi all'inizio c'era entusiasmo, ma l'entusiasmo ha un tempo inferiore di durata rispetto al gioco consolidato: se giochi in modo solido vinci bene, se sei a metà l'episodio ti può penalizzare. A livello offensivo non vedo un'Inter che crea eccessive paure, prima nessuna squadra attaccava fortemente i nerazzurri. Adesso però le avversarie se la giocano sempre, e senza Mauro Icardi e Ivan Perisic non c'è più quella paura nell'avversario che è portato ad attaccare la squadra".