Perché l'Inter è crollata? Esteban Cambiasso, ex centrocampista nerazzurro, dice la sua a Sky Calcio Club: "Per me hanno già capito di non essere più in lotta per lo scudetto. Prima c'era l'illusione, poi dopo aver capito che la lotta per ambedue era solo per la Champions, e aggiungendo le voci di mercato, si è arrivati a questo momento. L'Inter delle prime giornate giocava così così però vinceva, Mauro Icardi sfiorava mezza palla e andava dentro. Oggi non va più così. Per questo insisto sulla questione del crollo mentale".