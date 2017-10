Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Jtv dopo la sconfitta con la Lazio: "Vorrei esaltare l’atteggiamento della Lazio più che dei difetti della Juventus, che è vero che non ha fatto una grande partita, però era riuscita a fare la cosa più difficile, andando in vantaggio quando non stava giocando bene. Uno quando viene in casa della Juventus e va in svantaggio di solito crolla. Quindi la Lazio ha fatto una partita molto intelligente".