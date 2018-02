L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, Mauro German Camoranesi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TeleRadioStereo: "Scudetto? Potrà essere decisivo lo scontro diretto a Torino. Al momento sono praticamente pari, c'è solo un punto di differenza".



ROMA - "Ho seguito il lavoro di Di Francesco, la stagione è positiva nonostante il momento negativo che ha vissuto. Mi piace molto il suo stile, chi lo conosce bene me ne parla benissimo. Sono felice che ci siano giovani come Eusebio che hanno queste possibilità".



CHAMPIONS LEAGUE - "Non si può non nominare il Manchester City, ma a me piacciono sempre le due spagnole, Real Madrid e Barcellona con il City sono le mie favorite".



NUOVA AVVENTURA - "Ho iniziato la carriera da allenatore, ora sono a Buenos Aires, volevo fare l'allenatore, lo sto facendo, sono stato anche in Messico, sto affrontando questa avventura con entusiasmo".