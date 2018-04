Mauro German Camoranesi, ex esterno offensivo della Juventus, parla in vista della sfida contro il Real Madrid a Radio Marca: "Juventus-Real Madrid è sempre una gara interessante con due stili contrastanti e tanta qualità in campo. Sono match che io ho vissuto in maniera stimolante, non vedendo l'ora di scendere in campo. C'è poco da scoprire nelle due squadre, le individualità saranno la chiave per risolvere la gara. La Juventus ha sempre avuto uno stile poco gradevole per gli occhi del pubblico ma negli ultimi anni è sempre stata protagonista in Europa. Molta gente non sa il motivo, ma ha qualcosa di speciale che non è casualità. I pericoli del Real Madrid? Non bisogna mai fidarsi di Cristiano Ronaldo, ovviamente, è la figura simbolica per quello che rappresenta. Tuttavia, non si può trascurare a palla ferma Sergio Ramos che tra gli altri giocatori ha gran tiro da fuori area. Oggi per esempio, se fossi l'allenatore della Juventus preferirei che non giocasse Isco, ma tutti sono campioni. Juve senza stelle? Forse la Juventus non ha avuto negli ultimi anni un giocatore come Neymar, Messi o Cristiano... Zidane è stato l'ultimo che la Juventus ha avuto di quel tipo. Tuttavia, ciò che caratterizza la Juventus è ciò che fa la squadra, non 10 giocatori e una stella".