La Direzione investigativa antimafia di Napoli sta eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal gip partenopeo nei confronti di tre fratelli, Gabriele, Francesco e Giuseppe Esposito, residenti nel quartiere napoletano di Posillipo: sono noti imprenditori con interessi nel settore della commercializzazione e distribuzione di giocattoli, delle agenzie di scommesse, della ristorazione e proprietari di in un noto locale per serate danzanti ed eventi musicali.



SEQUESTRATI I BENI - Come riportato da Corriere della Sera e Repubblica la misura cautelare riguarda anche le mogli di due degli imprenditori e un terzo indagato, ritenuto un prestanome. Gli arrestati sono gravemente indiziati di intestazione fittizia di beni con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dei clan camorristici Contini e Sarno. Per questo motivo è in corso il sequestro di numerose attività commerciali a Napoli, in provincia e nel casertano, un bar-ristorante in zona Chiaia, un’agenzia di scommesse in piazza Mercato, e una nota discoteca nella zona di Coroglio, la “Club Partenopeo”.



RAPPORTI CON I CALCIATORI DEL NAPOLI - Gli inquirenti hanno confermato: "La discoteca è una delle più note di Napoli, teatro di eventi di risonanza nazionale, da ultimo la festa recentemente organizzata dal portiere della squadra del Napoli, Pepe Reina, in occasione del suo saluto alla società. I fratelli Esposito grazie al loro elevato tenore di vita, frequentavano assiduamente calciatori della squadra del Napoli, nonché soggetti legati alla criminalità organizzata, con i quali non solo condividevano il tempo libero organizzando scommesse su partite di calcio, viaggi e serate nei più noti locali di Napoli venendo in contatto anche con gente del mondo dello spettacolo, ma dalla cui amicizia traevano anche benefici".