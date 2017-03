Protagonista nella Primavera viola quando c'era Leonardo Semplici ma anche nel Verona dello scorso anno, Gustavo Campanharo ha parlato a Radio Blu proprio del suo ex tecnico, candidato alla panchina viola: "Posso dire che come allenatore è molto esigente, vuole che i suoi facciano le cose giuste ogni giorno, in allenamento, con grande concentrazione. Mi ha fatto crescere e devo a lui la possibilità di aver giocato in Serie A. E' un motivatore ma anche un insegnante, urla e incita sempre la squadra per motivarla. Se è un allenatore giusto per la Fiorentina? Credo di sì, mi ha dimostrato di essere un grande allenatore e non è facile arrivare dove è arrivato lui. Se è arrivato al primato in Serie B, magari può ambire anche alla Fiorentina".