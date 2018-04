Prima il “miracolo” contro la Juventus, che aveva riacceso le speranze scudetto. Poi il tonfo di Firenze, che invece ha praticamente messo fine, salvo un clamoroso harakiri bianconero, alla pratica campionato. Il Napoli torna a meno quattro dalla vetta dopo il 3-0 rimediato al Franchi. Un verdetto definitivo secondo i bookmaker, che, categorici, hanno già aperto il gioco su chi vincerà il prossimo campionato. E in testa, sul tabellone Snai, c’è sempre la Juventus, data come favorita a 1,75. Il Napoli insegue, distanziato non di troppo: sugli azzurri in trionfo nel 2019 si punta a 4,00. Inter e Roma sono appaiate nel ruolo di terza incomoda, su entrambe si gioca a 7,50. Quarta piazza per il Milan, a 12,00, mentre la Lazio ha una quota già stellare, a 75 volte la scommessa.