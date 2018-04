“Vogliamo entro una decina di giorni chiudere il tormentone. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vedremo la sua volontà”, ha detto ieri l’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta sulla telenovela Emre Can. Tradotto: entro dieci giorni la Juve aspetta un sì o un no dal centrocampista del Liverpool, ora ai box per un problema alla schiena che dovrebbe tenerlo fermo per circa sei settimane. Al momento non sembra il tipo di infortunio che possa lasciare strascichi.



TORNA L'OTTIMISMO - Nonostante il problema fisico, è tornato ottimismo in casa Juventus sull’esito della trattativa. Secondo Tuttosport, dopo settimane di tira e molla, lanci e rilanci, inserimenti da parte di altri top club europei, Emre Can sta valutando con grande attenzione l’offerta della Juventus che ha già messo nero su bianco il proprio contratto. I vertici bianconeri sono in costante contatto con l’entourage di Emre Can, ma è difficile capire le reali intenzioni del tedesco. Tra 10 giorni si saprà qualcosa, in un senso o nell’altro. Dovesse essere un no, la Juve si fionderebbe sulle alternative: il sogno è Milinkovic-Savic, ma nel mirino ci sono anche Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain, Aaron Ramsey dell’Arsenal e i giovani Lorenzo Pellegrini della Roma e Bryan Cristante dell’Atalanta.