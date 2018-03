Tra i tanti nomi per il mercato estivo, la Sampdoria è molto attenta per quanto riguarda i profili dei calciatori svincolati. In questo elenco rientra Sergio Canales, mancino della Real Sociedad. Fino a questo momento il giocatore cresciuto nelle giovanili del Real Madrid ha respinto tutte le proposte di rinnovo giunte sulla scrivania dei suoi agenti, ed è già libero di accordarsi con una nuova squadra per la prossima stagione.



Nei giorni scorsi Canales sarebbe stato proposto alla Sampdoria dall'agente che ne ha la procura per il mercato italiano. Si tratta di un calciatore che può giocare centrocampista o in posizione più avanzata, e che si potrebbe adattare bene al gioco palla a terra in velocità di Giampaolo. La Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, nelle prossime settimane esaminerà con attenzione l'eventualità, prima di decidere se affondare o meno il colpo.