La paura ha un volto: quello di Harry Kane. Una forza della natura inarrestabile, una macchina da gol che non si ferma mai: di testa, di piede, su punizione, il 10 del Tottenham è una sentenza. E, con la tripletta di oggi, facile facile, al Southampton, dopo quella inflitta al Burnley, entra nella storia del calcio inglese. Una spallata ad Alan Shearer, una a Lionel Messi: 39 gol nel 2017 in Premier League, sbriciolando il record che resisteva dal 1995 dell'ex bomber di Blackburn e Newcastle; 56 gol in stagione, tra club e nazionale, superando la Pulce del Barcellona, fermo a quota 54 dopo il rigore nel Clasico. Messi, però, li ha realizzati in 64 partite, Kane in 52... Un 2017 da sogno per un 2018 ambizioso. Nel quale, sulla sua strada, troverà la Juventus.



PERICOLO EUROPEO - Manca tanto tempo allo scontro europeo, a quel 13 febbraio in cui gli Spurs faranno visita ai bianconeri nel fortino dell'Allianz Stadium. Ma questo Kane, in queste condizioni, con questa media realizzativa, non può non preoccupare Chiellini e compagni. Anche perché i numeri in Europa sono decisamente migliorati: lo scorso anno, in 3 presenze in Champions, realizzò 2 gol contro Monaco e CSKA Mosca, mentre in Europa League non lasciò il segno nell'eliminazione col Gent ai sedicesimi di finale; quest'anno, invece, 6 gol in 5 presenze nella massima competizione europea per club (3 al Borussia Dortmund e 3 all'Apoel Nicosia, con un assist nella vittoria per 3-1 sul Real Madrid). Un cambio di rotta per chi, a 24 anni, è già nella storia della Premier League e segna più di Messi. Juve, la paura ha un volto: quello di Harry Kane.



@AngeTaglieri88