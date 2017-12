A margine della sfida contro la Lazio, Joao Cancelo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in mixed zone.



“Adesso che D’Ambrosio è fuori per infortunio sto trovando maggiore spazio, ho più occasioni per mettermi in mostra e voglio sfruttarle tutte al massimo. Il mercato di gennaio? Io sono ancora un calciatore del Valencia anche se attualmente ho un contratto in essere con l’Inter. È una domanda a cui non posso rispondere perché eventualmente dovrebbero parlarne le due società. Se vorrei restare qui a lungo? Chiedo scusa ma non posso rispondere neanche a questa domanda perché il mio cartellino è di proprietà del Valencia e mi trovo in una posizione difficile di fronte a questo quesito”.