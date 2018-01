L’infortunio di D’Ambrosio e il conseguente stop dell’esterno italiano hanno aperto la via della titolarità a Joao Cancelo, che in occasione delle due ultime sfide contro Milan e Lazio ha dimostrato di essere un’arma molto importante per Luciano Spalletti. L’ex giallorosso lo aveva preso in considerazione poche volte, ad ammetterlo è lo stesso tecnico toscano, che ha evidenziato come dopo un primo periodo di adattamento Cancelo abbia raggiunto una maggiore maturità anche nello svolgere compiti difensivi: «Non l’ho impiegato molto perché quando hai a disposizione qualcosa che funziona bene tendi a cambiare il meno possibile e D’Ambrosio è un giocatore forte, che stava facendo bene. Cancelo mi sta piacendo, inizia a capire meglio anche il lavoro che deve fare un terzino in Serie A».



PROBLEMA RISCATTO - E in effetti a suon di prestazioni Cancelo sta convincendo sia gli addetti ai lavori che i tifosi. L’esterno portoghese garantisce buona spinta e qualità sulla corsia di destra, inoltre è uno dei pochi in grado di saltare l’uomo per determinare superiorità numerica. Ma c’è un problema: la cifra dell’eventuale riscatto. In estate Inter e Valencia hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che i nerazzurri potranno far valere staccando un assegno da circa 30 milioni di euro in favore degli spagnoli. Tanti soldi, probabilmente troppi per un club che improvvisamente ha dovuto fare i conti con i nuovi diktat del governo cinese, che ha pesantemente limitato gli investimenti nelle società sportive estere da parte delle aziende private presenti sul territorio asiatico. Iniziativa che di fatto congela gli uomini mercato nerazzurri.



CANCELO CHIEDE CHIAREZZA - Ausilio e Sabatini dovranno essere bravi a raccogliere il massimo con il minimo e molto probabilmente saranno costretti ad investire in altre zone di campo. Tra centrocampo e attacco ci sono diverse lacune ed è lì che l’Inter interverrà con maggiore urgenza. In poche parole quei 30 milioni da dare al Valencia per Cancelo potrebbero essere destinati altrove, per l’acquisto di profili ritenuti maggiormente utili alla causa. Questo lo ha capito bene anche Cancelo, che non a caso già da tempo ha chiesto un po’ di chiarezza circa il suo futuro. Cosa accadrà quando rientrerà D’Ambrosio? Quanto a Cancelo conviene rimanere a Milano se molto probabilmente il suo futuro sarà altrove?



A MILANO ANCHE CON IL MUSO - Ma evidentemente questi sono discorsi che non riguardano Spalletti, che a tal proposito è stato molto chiaro nel rispondere alle domande dei giornalisti: «Il mercato attorno a Cancelo? Partono solo quelli che intendiamo mandare via, gli altri restano, anche con il muso». Risposta sicuramente non casuale quella del tecnico toscano, che qualche settimana fa era venuto a conoscenza circa la volontà del portoghese di tornare al Valencia, dove sicuramente avrebbe trovato maggiore spazio. Cancelo chiede chiarezza circa il suo futuro, l’Inter, al momento, non è in grado di dargliene.