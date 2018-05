Cancelo sì o Cancelo no? Dopo l’avvio di campionato trascorso a guardare dalla panchina, l’esterno portoghese forgiato da Luciano Spalletti è entrato in campo per sostituire l’infortunato D’Ambrosio e da allora non ne è più uscito. L’ex Valencia è ormai diventato elemento imprescindibile e fondamentale per gli equilibri del tecnico toscano ma sul suo riscatto c’è molta incertezza: i 35 milioni pattuiti con il Valencia rappresentano ad oggi un severo ostacolo per la società di corso Vittorio Emanuele.



LA FORMULA ABBASSA PREZZO - Cifra che Cancelo ha dimostrato di valere. Anzi, al Valencia sono già arrivate offerte più alte ma al momento è l’Inter che ha in mano il futuro dell'esterno. Sul bilancio i patti sono chiari, il calciatore va riscattato entro la fine di maggio, esattamente come dovrà fare il Valencia per Kondogbia, ma dalle ultime indiscrezioni il termine ultimo sembrerebbe prorogato di un paio di settimane, anche se la notizia rimane ancora da confermare. L’Inter sa che ottenere uno sconto è a questo punto impossibile, ma studia la formula per abbassare il costo del cartellino del calciatore.



DUE CARTE - A tal proposito i nerazzurri hanno intenzione di inserire nella trattativa qualche “pedina di scambio” che possa agevolarne l’esito positivo. In Spagna non dispiacerebbe Matias Vecino, ma attenzione anche alle posizioni di Dalbert e Antonio Candreva. Quest'ultimo, nei piani della società nerazzurra, non dovrebbe ripartire più tra i titolari nella prossima stagione. Rimane da capire se l’esterno italiano accetterebbe il trasferimento al Valencia.