Testa, alta verso l'obiettivo. Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha parlato a margine di un evento Adidas allo Stage Football del noto brand tedesco allestito da questa mattina in Piazza Duomo a Milano: "Cinque vittorie e un pareggio sono dei risultati positivi, dobbiamo continuare così, la strada è ancora lunga. Juventus e Napoli sono due grandissime squadre, ma lo siamo anche noi. Sappiamo ch dobbiamo migliorarci, per dare continuità. L'anno scorso non siamo stati squadra per tutto il campionato, quest'anno sono arrivati giocatori nuovi, ma siamo un gruppo unito, li abbiamo inseriti rapidamente e i risultati si vedono. I fischi di domenica? Dispiace, ma fa parte del lavoro. Questo è un momento meno fortunato, meno brillante. A volte si prendono i fischi a volte gli applausi, l'importante è che l'Inter vinca le partite. Vogliamo noi tutti essere importanti per l'Inter, vogliamo lasciare il segno, la maglia nerazzurra è importante e prestigiosa. Questo per me è un anno importante per il Mondiale, ma ora penso all'Inter. Io trequartista? Il ruolo è relativo, io sono a disposizione di Spalletti. Abbiamo ottenuto risultati positivi con questo modulo, vedremo in futuro".