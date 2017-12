Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan, l'esterno dell'Inter Antonio Candreva parla a Rai Sport: "Cosa succede? La sconfitta è dolorosa perché alla Coppa Italia ci tenevamo. Forse la sconfitta è inaspettata, veniamo da due ko consecutivi. Ora dobbiamo ripartire con fiducia, già da domani dobbiamo preparare la gara con la Lazio. Dispiace perché ci tenevamo tantissimo. L'anno scorso era l'anno scorso, penso che in questi mesi lo abbiamo archiviato. Dobbiamo pensare al presente e al futuro, erano inevitabili delle difficoltà dopo l'ottimo avvio di campionato, ma dobbiamo lavorarci con umiltà e sacrificio. Pochi gol dai centrocampisti? Quando si perde vengono fuori tante cose, gol e assist... Dobbiamo lavorare, essere noi stessi, ripartire per tornare ad essere quelli di poco tempo fa. Con l'Udinese abbiamo sbagliato un tempo, col Sassuolo è stata determinata da episodi. Volevamo andare avanti, dispiace. Icardi e Perisic nascondevano i problemi dell'Inter? La colpa quando non si vince è di tutti, magari non si è più compatti e soffriamo in contropiede. Siamo meno lucidi lì davanti. Ma il demerito è di tutti".