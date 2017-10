Parlando ai microfoni di ITV, il centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva ha presentato così il derby contro il Milan: "Si respira un'aria diversa rispetto all'anno passato. Per noi è stata una brutta stagione, ora è un altro campionato e vogliamo dare continuità a quanto fatto finora. E' importante per noi, la città e i nostri tifosi. Siamo pronti a dare anche più del massimo, non vediamo l'ora che inizi. La partita della svolta? E' 'la' partita, vogliamo vincere e stare in alto".