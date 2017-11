Impresa del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro che, grazie al successo per 2-1 sul campo del Guangzhou Evergrande con i gol di Modeste e Sun Ke, ha conquistato il terzo posto nel campionato cinese che vale l'accesso ai playoff della Champions League asiatica della prossima stagione. Un grande risultato considerando che il Tianjin era stato promosso solo nella scorsa stagione dalla Serie B; è stata anche l'ultima partita di Cannavaro col suo attuale club, in vista del suo passaggio al Guangzhou Evergrande e l'arrivo al suo posto di Paulo Sousa.





Third place and access to the play-off round for the AFC Champions League.

Great job guys!!!#tianjin #quanjian pic.twitter.com/3N5moMBmz2