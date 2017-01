Cercasi centravanti, a suon di milioni. Il Tianjin Quanjian è alla ricerca di un nuovo attaccante, visto l'addio di Luis Fabiano, che a 36 anni ha deciso di lasciare il club cinese. Il club neopromosso, allenato da Fabio Cannavaro, ha prima guardato in Serie A, offrendo 50 milioni di euro alla Fiorentina per Nikola Kalinic, ricevendo un due di picche, e ora punta la Premier League. Già, perché l'allenatore italiano vuole Diego Costa.



Come riporta Marca.com, infatti, il Tianjin Quanjian ha già offerto 60 milioni di euro per l'attaccante del Chelsea, capolista in Premier League anche grazie alle sue 14 reti. La prima offerta è stata rispedita al mittente da Antonio Conte, manager dei Blues; ma Cannavaro è pronto a sferrare un nuovo attacco: 90 milioni di euro più un contratto ricchissimo e pluriennale al numero 19 della squadra londinese. Difficilmente, però, l'ex ct azzurro si priverà del suo bomber principe.