Brutte notizie per Fabio Cannavaro: la Football Association cinese ha annunciato un'indagine sul derby tra Tianjin Quanjian e Tianjin Teda, perso dalla squadra dell'italiano per 4-1. Il Teda è attualmente in lotta per non retrocedere ed il poker rifilato al Tianjin Quanjian di Cannavaro lo proietta momentaneamente in zona salvezza, costringendo però la squadra dell'ex Pallone d'Oro a cedere il terzo posto valido per l'accesso alla AFC Champions League. Errori difensivi banali quelli del Tianjin Quanjian, che sono sembrati quasi realizzati appositamente.



LE PAROLE DI CANNAVARO - Le autorità hanno pubblicato un annuncio ufficiale: "La Chinese Football Association ha aperto un'indagine sulla gara tra Tianjin Teda e Tianjin Quanjian. Ogni violazione del normale fair play sarà severamente punita secondo le leggi attuali". Ecco invece le parole di Cannavaro: "Questa è la peggiore gara che abbiamo giocato da quando sono arrivato qui... Non scordiamoci che abbiamo fatto 11 partite senza perdere".