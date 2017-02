Stasera andrà in scena all'Olimpico un big match che vedrà protagoniste due squadre con ambizioni diverse, ovvero la Roma intenzionata a riprendersi il secondo posto in classifica e la Fiorentina in cerca di un piazzamento nelle zone europee di classifica. A proposito delle due compagini e su quello che è stato il loro mercato invernale Calciomercato.com ha voluto conoscere l'opinione del decano dei procuratori sportivi Dario Canovi:



Signor Canovi, come giudica il poco movimento della Roma sul mercato di gennaio?

"La Roma come ben sappiamo sostanzialmente ha fatto una scommessa con Grenier e basta. Direi quindi che i giallorossi sul mercato non si sono mossi, non agito, quindi non ci sono da fare ne' critiche ne' lodi. Se vince la scommessa Grenier bene, altrimenti posso soltanto ritenere che la Roma fosse già abbastanza forte e che non ci fosse necessità di fare altri acquisti in questo momento. Tutto sommato forse Spalletti voleva dei rinforzi, ma quella giallorossa è una squadra da secondo posto e tale rimane".



E di quello dei viola che idea s'è fatto?

"La Fiorentina si è mossa decisamente meglio sul mercato rispetto alla Roma. Gli arrivi di Sportiello e Saponara sono importanti, e rappresentano delle mosse alla Corvino. Più che scommesse sono investimenti, mentre i prospetti dei giovani arrivati sono davvero interessanti. Direi che in questo senso la Fiorentina si è mossa in modo davvero intelligente".



Alla Fiorentina non manca ancora qualcosa soprattutto nel reparto difensivo?

"Quello di gennaio è sempre un mercato molto difficile, non si trovano molti prezzi pregiati che possono risolvere determinate situazioni. I viola stanno disputando tutto sommato un buon campionato e in difesa non c'era una necessità così impellente. Sicuramente se c'era possibilità di intervenire anche in difesa sarebbe stato meglio, ma il mercato invernale è povero di occasioni".



Nelle scorse settimane si era sparsa più volte l'indiscrezione di uno scambio a centrocampo tra Paredes e Badelj. Che impressioni ha al riguardo? Può essere veramente fattibile?

"Io ritengo che il mercato non si faccia a quattro-cinque mesi di distanza, ma comunque mi sembra una doppia operazione per la quale al momento mi pare un po' prematuro parlarne. Sicuramente Badelj è un giocatore che può interessare alla Roma come può anche piacere ad altri club italiani e non, e lo stesso vale per Paredes, che quest'anno ha avuto poche occasioni ma le ha sfruttate abbastanza bene dopo un campionato molto positivo disputato l'anno scorso con l'Empoli. A febbraio però è davvero difficile che si prendano decisioni di questo tipo per l'estate, direi che in questo caso tutto può essere rimandato all'estate con le opportune valutazioni da fare".