Lo storico ex avvocato del Milan, Leandro Cantamessa ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Mi hanno licenziato, ma me lo aspettavo. E' stato logico e armonico che il mio rapporto con questo Milan si concludesse. Capisco Fassone, non mi ha reso felice, credo però che sarei forse potuto essere ancora utile per l'esperienza".



"Del Milan attuale l’unico fuoriclasse è Suso. Il caso Donnarumma? Ho sempre taciuto gli sviluppi della vicenda e proseguo a farlo, dico solo che il Milan ha ragione".

"Con il nuovo statuto della Lega Serie A le regole sono eccellenti. Il problema è la totale disomogeneità fra le società, ciascuna delle quali persegue comprensibilmente i propri interessi. Porterei il tribunale nazionale federale a Milano e il giudice sportivo a Roma".