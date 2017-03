"Il mago aveva trasformato un gruppo di giocatori di seconda categoria in campioni gloriosi, ma nonostante tutto alle prime nuvole questi ingrati e maleducati si sono dati da fare per farlo cacciare, traditori". Eric Cantona non usa mezzi termini per dire la sua sull'esonero di Claudio Ranieri dalla panchina del Leicester. L'ex attaccante del Manchester United, su Eurosport, attacca i campioni d'Inghilterra e sottolinea come il club abbia "esonerato l'unico tecnico che ha vinto qualcosa di importante nell'insignificante storia della società. Lo hanno mandato via come un cane pieno di pulci".