Eric Cantona, leggenda del Manchester United, parla delle squadre africane al Mondiale: "Al giorno d'oggi, tutto il Mondo ha una chance di fare bene. Credo che il Senegal, come le altre nazionali, saranno in lizza e penso altrettanto che un'africana riuscirà a vincere un giorno il Mondiale. Ci sono pochi posti per andare alla massima kermesse internazionale e tante squadre di qualità, segno che chi c'è le ha, che in Russia vanno grandi squadre".