Jonathan Biabiany torna a far parlare di sé. L'esterno destro francese dello Sparta Praga, in prestito dall'Inter, ha denunciato alla Fifa, tramite i suoi legali, il club ceco per mobbing. Il calciatore è stato infatti messo fuori squadra dalla società granata, in attesa una decisione definitiva sul suo futuro, e non è stato convocato per il ritiro invernale a Benahavis, in Spagna. Biabiany non ha preso bene la decisione del club e ha deciso di appellarsi attraversi i suoi legali alla FIFPro, l'associazione internazionale che tutela i calciatori professionistici, denunciando una "grave violazione dei diritti fondamentali del giocatore". Secondo l'entourage del francese, lo Sparta vorrebbe 'costringerlo' a una rescissione consensuale del prestito, valido fino al termine della stagione.



BOTTA E RISPOSTA - Dopo il comunicato della FIFPro, è arrivata prontamente la risposta su Twitter del club: "I calciatori che non sono in prima squadra nel ritiro invernale si allenano con il preparatore della prima squadra Stefano Campari e posso utilizzare tutte le attrezzature, come previsto dal contratto". Qualche ora più tardi è arrivato un altro tweet della Fifa, che ha replicato: "Il reclamo di Biabiany riguarda il rifiuto da parte dello staff medico in seguito alla richiesta di un trattamento per un problema al ginocchio - si legge nel comunicato - Se il calciatore non sarà reintegrato in squadra, seguirà un'azione legale". Quello di Biabiany potrebbe essere uno dei primi casi di mobbing nel calcio dopo le nuove regole approvate lo scorso anno. La vicenda potrebbe riguardare anche Marc Janko, anch'egli messo fuori rosa dopo una valutazione economica e tecnica da parte di Stramaccioni e della dirigenza dello Sparta Praga.