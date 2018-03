Un'altra puntata sul caos biglietti a Milano è appena iniziata. A girare la prima scena del nuovo capitolo è la società nerazzurra, che ha avanzato una proposta al Milan a tutela dei tifosi interisti. I rossoneri, che non hanno previsto il rimborso dei tagliandi, intenderebbero offrire voucher anche ai nerazzurri, che inspiegabilmente dovrebbero andare a seguire una partita del Milan invece di ricevere indietro i soldi spesi. Per questo motivo è scesa in campo l'Inter, che alla società rossonera ha proposto di mettere nuovamente in vendita i biglietti del settore ospiti e rimborsare coloro che non potranno essere allo stadio, garantendo di colmare l'eventuale rimanenza di tasca propria.