Suo malgrado, Antonio Rudiger era stato protagonista del derby dello scorso dicembre per gli insulti di Senad Lulic ("due anni fa a Stoccarda vendeva calzini e cinture e adesso fa il fenomeno"). Dopo l'ultimo Roma-Lazio, quello di martedì sera, il difensore tedesco è stato direttamente coinvolto in una lite furibonda con il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare.



SERVONO I MILITARI - Come riporta Il Tempo, i due hanno iniziato a discutere nel parcheggio dello stadio Olimpico in tedesco, lingua che l'ex attaccante albanese conosce bene per aver giocato a lungo in Bundesliga, prima che Rudiger gli urlasse, in italiano, "ladro!". Alcuni militari, presenti nelle vicinanze, sono intervenuti per calmarli e separarli.