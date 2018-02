Poco più di una settimana fa - racconta il Corriere Fiorentino - i dirigenti della Fiorentina Women’s hanno iniziato a chiamare una ad una le calciatrici per capire le loro intenzioni: rimanere a Firenze e quindi rinnovare il contratto con la Fiorentina con tanto di abbassamento dell’ingaggio rispetto a quest’anno o rinunciare e cercare un’altra sistemazione.



PRONTO, CHI PARLA? - Le giocatrici, per ora, hanno preferito non rispondere. L’impressione è che vogliano prendere temo per capire quali sono i progetti della Fiorentina Women’s. Le ragazze, prima di esporsi, vorrebbero sapere chi sarà l’allenatore della stagione 2018-19, chi sarà il preparatore atletico, i rinforzi e, soprattutto, gli obiettivi. Dovranno dare una risposta all’inizio di marzo.