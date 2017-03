Da venerdì sera a oggi, nessun tesserato del Milan era intervenuto per commentare le voci sul burrascoso post partita dello Juventus Stadium. A farlo, questo pomeriggio, è stato Davide Calabria, presente a un evento di presentazione della Gazzetta Cup. Ecco le parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro: "Eravamo dopo la partita, arrabbiati per aver perso all'ultimo minuto, ma come in altre partite quando perdi. Eravamo nervosi, ma non è successo niente di particolare. La Champions è molto molto difficile, il nostro obiettivo è arrivare in Europa e contiamo di farlo".