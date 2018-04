Per Di Francesco è colpa degli impegni con le nazionali, per molti è solo sfortuna, ma qualcosa in casa Roma non funziona. Con il risentimento muscolare al flessore della coscia destra del quale è stato vittima Nainggolan durante il match contro il Bologna, diventano 25 gli infortuni muscolari dei giallorossi in questa stagione. Troppi per una big che è in corsa in Champions League e vuole chiudere tra le prime quattro in campionato. In vista del prossimo anno ci saranno novità: la Roma infatti ha deciso di non rinnovare il contratto a Norman ed Ed Lippie, i due preparatori atletici 'consigliati' da Pallotta. Intanto per la sfida contro il Barcellona, in programma mercoledì al Camp Nou, è in dubbio la presenza di Nainggolan e di Under. Domani sarà una giornata decisiva per capire se c'è margine di recupero.