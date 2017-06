Fabio Capello è il nuovo allenatore del Jiangsu Suning, il tecnico italiano ha detto si a Zhang Jindong e ha firmato un contratto di 18 mesi, che gli permetterà di guadagnare dieci milioni di euro.



Nel comunicato in presentazione di Capello, Suning descrive il tecnico italiano come uno dei più vincenti al mondo e spiega come tra i suoi compiti ci sarà anche quello di formare la nuova leva dei giovani allenatori cinesi che lavorano per il Jiangsu. L’ex tecnico di Roma, Milan e Juve, servirà al club cinese i più avanzati metodi di allenamento, affinché possa garantire anche il miglioramento tecnico dei talenti a disposizione del club.