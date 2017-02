A ricordare Robeto Baggio, che oggi compie 50 anni, c'è anche Fabio Capello, che ha parlato così a Radio Blu: "Ho avuto la fortuna di allenarlo, anche se purtroppo in quel periodo andava verso fine carriera e aveva problemi alle ginocchia. Assieme a Rivera è stato il vero fuoriclasse assoluto. Aveva la capacità di saltare l'uomo, di andare a rete e anche di servire i compagni, un campione. Sotto il profilo umano è sempre stato molto riservato, molto tranquillo, mai al di sopra delle righe. Da quando è diventato buddista ha trovato grande serenità e tranquillità. Lui non si allenava, faceva solo della fisioterapia per mantenere il tono muscolare, altrimenti con quelle ginocchia non avrebbe potuto giocare. Questo ci dice che aveva una voglia matta di scendere in campo".