Durante il pre-partita del Clasico ai microfoni di Fox Sports, ha parlato Fabio Capello.



Ha più pressione il Barcellona del Real Madrid?

“Dipende da che parte stai perché se sei favorito puoi anche rilassarti un po’ ma credo che nel ‘Clasico’ questo non sia mai successo perché la partita è importante sia a livello tecnico che politico quindi tutti cercheranno di rendere al massimo. Certamente il Barcellona viene da un momento difficile e cercherà di fare qualcosa di più. Mancando Neymar manca un punto di riferimento molto importante”.



Su Luis Enrique ha aggiunto: “Luis Enrique ha commesso un gravissimo errore dichiarando che non sarebbe più stato l’allenatore del Barcellona e credo che altresì l’errore l’abbia commesso anche la stessa dirigenza perché un allenatore non può dire questa cosa a metà stagione perché i giocatori vengono demotivati e non hanno più la stessa convinzione e perdono quella concentrazione che sembrerebbe impossibile essendo dei professionisti ma invece succede. Il Barcellona a quel punto avrebbe potuto dire a Luis Enrique ‘sei stai molto bravo, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto ma da questo momento in poi il tuo secondo può diventare l’allenatore responsabile’.

E’ stato poi Luis Enrique che ha voluto determinati giocatori ma hanno sbagliato la campagna acquisti e queste cose poi si pagano”.