Intervistato da Sky, Fabio Capello parla di Inter e spiega come la società di corso Vittorio Emanuele sia vicina a una svolta, nonostante la presenza di alcuni calciatori che non hanno voglia di vincere.



"All'Inter manca davvero poco per tornare a vincere, bisogna però avere le idee chiare su tante cose. Ho notato che ci sono grandi calciatori a cui piace vincere ma che al momento non hanno la voglia di farlo. Per ottenere titoli e trofei serve un gruppo di giocatori che abbia questa voglia. Più che dal fatto che siano italiani o stranieri, dipende dalla mentalità di chi vai a prendere; comunque avere uno zoccolo italiano ti aiuta perché i giocatori italiani hanno un qualcosa in più"