Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parla della situazione rossonera e di due ex, Ibrahimovic e van Basten, a Sky Sport: "C'è gran dispiacere in tutti quanti, sia van Basten sia Ibra, perchè tutti lasciano il cuore a Milano e al Milan per quello che hanno ricevuto, perchè al Milan dai ma ricevi anche tanto. Vederlo in queste condizioni fa dispiacere, con closing che non arriva mai e Berlusconi che non è più il proprietario tenace di un tempo".