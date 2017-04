Fabio Capello ha commentato l’esito dei sorteggi di Champions League ai microfoni di Radio Deejay. Ecco le parole dell’ex tecnico bianconero: “Il Monaco è una sorpresa, mi sembra di ricordare l’Ajax quando iniziò con i giovani. Gioca un calcio spumeggiante, la squadra in difesa non sono forti ma in attacco c’è qualità. La Juve a Barcellona mi è piaciuta, ha saputo soffrire. Ha grande umiltà e grande attenzione, questa è una grande dote. Il Barcellona in genere arriva spesso in area per calciare, mentre contro la Juve ci hanno provato solo dal limite oppure da fuori area. Buffon non ha fatto neanche una parata.”