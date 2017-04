Fabio Capello è stato accostato all'Inter nei giorni scorsi, ma oggi, intervistato da Mondo-Inter.it, ha negato l'interesse dei nerazzurri: "L’Inter mi ha chiamato ma non in tempi recenti. L’hanno fatto quando ancora c’era ancora Berlusconi a capo del Milan, non presi in considerazione la proposta perché non potevo entrare in un club rivale a quello del mio ex presidente". Sul possibile approdo di Diego Simeone a Milano in estate dice: "Non so se possa arrivare all’Inter questa estate, lo possono sapere solo in società. Di certo sarebbe qualcosa di molto importante per il club, lui è uno di quegli allenatori che sa come si vince. Suning ha potenzialità enormi e voglia, di questo sono certo. Possono investire tanto e portare da subito l’Inter a livello della Juventus e delle big europee".