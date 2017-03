Fabio Capello ha parlato a Sky Sport di Jorge Sampaoli, attuale tecnico del Siviglia, finito nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione: ''E' uno degli allenatori più interessanti in Europa, per questo credo che in estate sarà sul mercato e per me è il primo candidato per il Barcellona del dopo Luis Enrique. Ha personalità, sa farsi amare e dà qualcosa di diverso alle squadre che allena. Meno tiqui taqua e più verticalità, per me porterebbe qualcosa di nuovo al Barça''.