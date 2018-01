Anche l'allenatore del Jiangsu Suning, Fabio Capello ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport sul futuro del centrocampista Ramires che già oggi ha potuto allenare il classe '87: "Lo aspettavamo in ritiro, è un ragazzo molto serio che lavora tanto, non è una sorpresa. Se rimane in Cina con noi siamo contenti, se dovesse andare all'Inter credo che sarebbe un ottimo rinforzo. Non dipende né dall'Inter né da noi ma da tanti fattori, come l'Uefa e il Fair Play Finanziario. Mi sento partecipe delle problematiche dell'Inter, ma voglio anche rinforzare lo Jiangsu".