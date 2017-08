La Serie A si avvicina e una delle lotte che intriga di più è quella per il titolo di capocannoniere, vinto da Dzeko la passata stagione. Le quote per il prossimo anno della Sani, però, danno per favorito il Pipita, Gonzalo Higuain, che è pagato 3,50 volte la posta; solo secondo il gigante bosniaco della Roma, quotato a 5. Al terzo posto, invece, c'è il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, a quota 6. Seguono Belotti e Mertens, reduci da una stagione incredibile, a 8,50.