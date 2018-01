L’anno scorso segnò 23 reti nell’intero campionato. Quest’anno, arrivati a metà torneo (la Lazio ha ancora una partita di recuperare), è già 20 centri in Serie A. Dopo il poker rifilato alla Spal, Ciro Immobile vola in testa alla classifica cannonieri e diventa il favorito assoluto nelle scommesse sul miglior bomber del torneo, scavalcando Mauro Icardi nel pronostico. La quota su Immobile capocannoniere è crollata fino a 1,75 sul tabellone Snai dove l’argentino, secondo in classifica con 18 gol fino a qui, è piazzato a 2,25. Poi c’è Paulo Dybala, 14 gol, su cui si punta a 10,00. L’attaccante della Juve paga il digiuno dal gol andato avanti per oltre un mese, nonché l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per i prossimi 30 giorni. Meno incisivi del solito Dries Mertens (10 gol) e Gonzalo Higuain, staccatissimi in tabellone e dati a 20,00, l’annata è sottotono anche per Edin Dzeko (arrivato a 9 reti con il gol segnato all’Atalanta) piazzato a nove volte la scommessa.