Una tripletta in sette minuti per conquistare la vetta della classifica cannonieri e il primo posto nelle preferenze dei bookmaker: Andrea Belotti sale a 22 gol in campionato e si mette alle spalle Edin Dzeko e Gonzalo Higuain (tutti e due a 19), entrambi a secco nell’ultimo turno. Grazie alla giornata di grazia contro il Palermo, l’attaccante del Torino balza in testa nelle scommesse Snai sul titolo di capocannoniere, dove ora è favorito a 2,00 (era a 4,00 una settimana fa dopo la doppietta alla Fiorentina). Dietro di lui, a quota 3,00 (da 2,50), c’è Higuain, meglio piazzato rispetto a Dzeko, offerto a 5,00 (da 3,00). Dries Mertens rimane aggrappato al gruppo di testa e con 18 gol è dato a 10,00, davanti a Mauro Icardi, arrivato a 17 marcature e in lavagna a 12,00.