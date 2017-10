Una domenica da sogno, quella di Gianluca Caprari. L'ingresso in campo per un intero tempo, il gol che ha permesso alla Sampdoria di ribaltare la partita con l'Atalanta e, soprattutto, una partita giocata ad alto livello hanno dato grande fiducia al numero 9 romano, arrivato in estate a Genova via Inter: "Ho voluto fortemente la Sampdoria perché ero sicuro sarebbe stata una grande occasione, perché conoscevo il mister, lo stadio e in generale tutti i punti a favore di una realtà dalle dimensioni ideali per crescere" ha raccontato proprio Caprari all'edizione genovese de La Repubblica. "Domenica è stato proprio bello, sono entrato e prima abbiamo pareggiato, poi vinto. Segnare a Marassi regala una sensazione speciale, davvero".



Il 'merito' del gol di Caprari se l'è preso lo stesso Ferrero, rivelando di averlo pronosticato all'attaccante prima del match: "Con il presidente avevo parlato a tu per tu sabato, il giorno prima della partita, e mi aveva detto che avrei segnato. I gol me li chiede sempre, li chiede a tutti, ma è stato buon profeta. Quanto pesa sedersi in panchina? Tanto. Non è facile entrare a partita in corso, anche perché una volta in campo senti la necessità di recuperare il tempo perso, tenti di dare il meglio e fare sempre qualcosa di più, ma in questo modo rischi di voler strafare. Siamo una rosa di valore, il mister deve prendere le sue decisioni ma è anche molto bravo a dare spazio e visibilità a tutti. Il discorso vale per me, ma anche per Linetty, o Verre, e da quello che ho capito succedeva anche l’anno scorso. Si vede che tiene molto al gruppo e si vedono i risultati: stiamo remando tutti nello stesso verso".



In chiusura, Caprari dedica una parola anche ai traguardi a cui questa Samp può ambire: "No, la parola Europa neanche la si pensa" ammette l'ex Pescara. "Certo, fa piacere ritrovarsi così in alto. Però l’unico modo per rimanerci è vivere e affrontare un impegno alla volta. E la serie di tre partite che abbiamo davanti dobbiamo affrontarla con questo spirito"