Ospite negli studi di Tiki Taka, Bruno Carù, affermato cardiologo di fama internazionale, torna sulla vicenda legata a Nwankwo Kanu e spiega come Massimo Moratti si sia comportanto in modo impeccabile nei confronti dell'atleta nigeriano.



"Moratti fu un grandissimo. Mi invitò nel suo studio in Galleria del Corso e mi chiese cosa si dovesse fare col ragazzo. Gli risposi che era necessario un intervento sulla valvola aortica, che non era in buone condizioni. Mi domandò allora quale fosse il posto migliore al mondo per procedere a quell'intervento e così mi disse di organizzare tutto per portarlo a Cleveland, Ohio. Io conoscevo chi lavorava lì e mi recai a Cleveland con lui: lì gli sistemarono la valvola. Oltre all'intervento e al viaggio, che Moratti pagò di tasca sua anche per me, il patron nerazzurro si fece carico anche della riabilitazione, che il ragazzo svolse in un centro californiano".