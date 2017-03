L'ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, ha parlato a Premium Sport in vista della sfida di Champions League tra la squadra di Sarri e il Real Madrid di martedì: "Il Real Madrid è favorito, ma due gol non sono impossibili da recuperare: a Napoli può succedere di tutto e io spero che gli azzurri possano passare. Se devo fare un pronostico, dico che il Napoli vincerà 2 a 0. Se andrò anche io in spogliatoio come Maradona? Quando giocavo non mi piacevano molto queste incursioni, anche in allenamento: i giocatori non devono mai perdere la concentrazione, magari una birra dopo sì, ma prima della partita no. Tatticamente il Napoli dovrà essere come un mastino, soprattutto quando non avrà la palla, e invece quando avrà la palla dovrà semplicemente giocare come sa, come gli ha insegnato Sarri".